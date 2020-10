Praiano: Salvatore Gagliano celebra le nozze tra il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano e la sua sposa Giorgia

Praiano. Salvatore Gagliano celebra le nozze tra Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Genoa, e la sua fidanzata Giorgia. Ecco il post commovente che ha pubblicato sul suo profilo Fb.

“Dopo tanti anni ho riassaporato il piacere di indossare la fascia tricolore di Sindaco di Praiano, su delega del Sindaco ff Annamaria Caso, per celebrare il matrimonio di Daniele e Giorgia. Ecco queste fra le cose belle che ti riserva il calcio; rincontrarsi in situazioni emozionanti come queste. Daniele Faggiano attuale Direttore Sportivo del Genoa giunto in liguria dopo essere stato un autentico protagonista al Parma, dove ha ottenuto il risultato strepitoso di portare in soli tre anni il Parma dalla serie C alla Serie A e completando la sua opera con l’ultimo ottimo campionato di serie A sempre al Parma. Fra l’altro, un autentico scopritore di talenti, vedi Kulusevski. Augurissimi a Daniele e Giorgia per tanta felicità e tantissimi successi esprimendoVi il piacere di aver celebrato le Vostre nozze e per aver scelto la Nostra Praiano, autentica perla della Divina Costa”.