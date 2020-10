Praiano, nuovo positivo al covid-19. Il sindaco f.f. Caso: “Tutto sotto controllo, no allarmismi”

Care concittadine, cari concittadini, vi comunico di essere stata informata dall’autorità sanitaria competente che è stato accertato un caso di positività al COVID-19 di un nostro concittadino – lo scrive il sindaco f.f. Anna Maria Caso sulla pagina Facebook del Comune di Praiano.

La persona, asintomatica, si trova in isolamento domiciliare ed è stata già circoscritta la rete dei contatti. La situazione è costantemente monitorata, oltre che dalla struttura comunale, anche dall’Asl ed al momento il contagio è circoscritto al solo caso accertato. Inoltre, sono e saranno messe in campo tutte le azioni informative e operative necessarie per la gestione di questo delicato momento, in sinergia con le istituzioni preposte.

La situazione è sotto controllo, quindi non c’è motivo di allarmismo, ma solo di attenzione – ha precisato la Caso. Si raccomanda tutti ad una ancor più rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione. Perché non c’è normativa e controllo che tenga senza la reale collaborazione di tutti voi. E so che continuerete ad avere comportamenti virtuosi.

Le Praianesi e i Praianesi hanno sempre dimostrato senso di responsabilità. In particolare invito i negozianti e gli esercenti commerciali a rispettare il regolamento di ingresso all’interno dei locali e ad attenersi scrupolosamente a tutti gli obblighi previsti dalla normativa.

Mi preme sottolineare un aspetto.

Nonostante l’emergenza, non dobbiamo dimenticare che non stiamo parlando di numeri, ma di persone. Quindi il mio, il nostro pensiero è per questo nostro concittadino e i suoi familiari.

L’Amministrazione Comunale augura al paziente una pronta guarigione e offre la massima disponibilità a supporto della famiglia.