Praiano, il comune vieta la somministrazione di cibo ai piccioni: l’ordinanza

Il vicesindaco f.f. di Praiano, Anna Maria Caso, ha firmato l’ordinanza n.47 del 7 ottobre 2020, con la quale dispone ulteriori misure di prevenzione in ambito sanitario, in cui la situazione è già compromessa per l’emergenza legata alla diffusione del covid-19.

I provvedimenti dell’ordinanza fanno riferimento al contenimento della popolazione di piccioni e colombi presenti sul territorio del comune di Praiano.