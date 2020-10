Praiano, ecco l’orario del Cimitero Comunale nel periodo dal 27 ottobre al 3 novembre 2020

Praiano. Il Vice Sindaco f.f. Dott.ssa Anna Maria Caso, con ordinanza n. 50 del 26 ottobre 2020, disciplina l’orario del Cimitero Comunale durante il periodo della Commemorazione dei Defunti, al fine di consentire la partecipazione della cittadinanza.

Viene disposto che il Cimitero Comunale, da martedì 27 ottobre a martedì 3 novembre 2020, sarà aperto con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

L’accesso è consentito ad un massimo di 30 visitatori per volta, oltre al personale preposto alla custodia e vigilanza, e per un tempo non superiore a 30 minuti.

L’accesso è consentito nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone, evitando qualsiasi forma di assembramento.

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine e contestualmente lavaggio o disinfezione delle mani.

L’accesso deve avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del luogo, in modo tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Al termine dell’orario di apertura il personale dovrà provvedere alle operazioni di sanificazione del cimitero ed in particolare delle sedute, dei passamani e dei servizi igienici. Il Comando di Polizia Municipale verificherà il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione mentre il Settore Tecnico dovrà vigilare sull’osservanza delle norme in materia di sanificazione per quanto riguarda le attività a carico della società affidataria del Servizio (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza)