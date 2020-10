Praiano. Ecco il calendario per disciplinare l’accensione dei fuochi all’aperto. Sul territorio comunale è prassi bruciare materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché fogliame e altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi. La bruciatura provoca l’emissione nell’atmosfera di fumo ad alto contenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio, con la diffusione di tali sostanze nell’aria, provocando inquinamento ambientale e problemi di carattere igienico-sanitario.

La pratica del taglio delle erbe e degli arbusti produce materiale facilmente utilizzabile come fertilizzante. Gli scarti organici del giardino, cioè l’erba proveniente dal taglio dei prati ornamentali, i residui di potatura, le piante erbacee rimosse e le foglie cadute, costituiscono un ottimo materiale per la produzione di compost, cioè un fertile terriccio per ammendare o rinnovare il terreno. Il riciclaggio di questi residui, attraverso il processo di trinciatura prima e di compostaggio poi, consente di restituire sostanza organica ed elementi fertilizzanti al terreno.

Come ottenere un buon compost:

– scegliere un luogo riparato dal vento e non eccessivamente soleggiato;

– sminuzzare i residui vegetali, tenendo presente che i frammenti lignificati con lunghezza di 3-5 cm favoriscono l’aerazione della massa, mentre gli sfalci dell’erba tendono a compattarla (fattore che limita l’attività microbica);

– introdurre, assieme al materiale fresco, anche una piccola quantità di compost maturo o bioattivatori commerciali, al fine di innescare rapidamente il processo di decomposizione.

QUANDO?

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

– dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di martedì e venerdì (solo se feriali) dalle ore 5.00 alle ore 7.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 (ora di fine combustione);

– dal 1 aprile al 30 giugno nei giorni di martedì e venerdì (solo se feriali) dalle ore 5.00 alle ore 7.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (ora di fine combustione).

DIVIETI

Dal 1 luglio al 30 settembre è fatto divieto di:

– accendere fuochi, bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;

– usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;

– usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;

– compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

– far brillare mine, usare fuochi d’artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate a comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

CONDIZIONI

L’accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

– Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);

– Attuando ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera di vegetazione;

– Munirsi di idonee attrezzature per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;

– Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;

– Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;

– Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura assicurandosi che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;

– Le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;

– È vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola

SANZIONI

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L 689/81:

– SANZIONE AMMINISTRATIVA DI EURO 150,00: combustione sterpaglie, vegetali, ecc. fuori orari, giorni consentiti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente Ordinanza;

– SANZIONE AMMINISTRATIVA DI EURO 500,00: combustione di materiali diversi da scarti vegetali, ecc.