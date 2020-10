Praiano, ancora indagini in corso per il sindaco Di Martino: si attende il GUP

Praiano ( Salerno) Il sindaco Giovanni Di Martino è ancora in attesa dell’eventuale udienza del GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) di Salerno . Il primo cittadino intanto continua a lavorare fra Piano di Sorrento e Vico Equense in penisola sorrentina, visto il divieto di dimora nel paese della Costa d’ Amalfi guidato ora dal vice sindaco Annamaria Caso . Le schermaglie sono tra la difesa e il Pubblico Ministero, in attesa della decisione GUP, che potrebbe rinviare a giudizio oppure archiviare il caso. Intanto, Di Martino porta avanti alla sua attività professionale di ragioniere in penisola sorrentina.

Il sindaco preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione, ma come ogni cittadino si sottopone alla giustizia, confidando nella Magistratura. Tuttavia, ci fa sapere , questo episodio non condiziona la scelta di candidarsi o meno alle prossime elezioni amministrative di Praiano.