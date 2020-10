Praiano, anche da Positano l’ultimo saluto a Gennaro Lauretano dell’Open Gate : lo ricordiamo con suo sorriso sulla sua 500

Praiano e la Costa d’ Amalfi dicono addio a Gennaro Lauretano titolare dell’Hotel Open Gate. Il triste e doloroso avvenimento che abbiamo riportato ieri, ha fatto il giro di tutto il web, oltre che dei ristoratori e albergatori della costa di Amalfi.

Un pezzo di storia del turismo della Divina Costiera Amalfitana vola in cielo. In molti saranno a ricordarlo oggi, martedì 20 ottobre, ai funerali che muoveranno dall’albergo ristorante Open Gate alle ore 15:30 in vista della Chiesa Parrocchiale di San Gennaro a Praiano.

L’addio da Positanonews a un amico prezioso come Gennaro, lo ricorderemo per sempre per i momenti in cui, con la sua Fiat 500, giungeva fino a Positano . Ogni volta che ci fermavamo nel suo ristorante, per noi c’era sempre un sorriso e un caffe.

La sua cordialità e gentilezza era una caratteristica inconfondibile , come la generosità verso chi passava dal suo ristorante accogliente . Assiduo lettore di Positanonews, ci dimostrava quotidianamente un affetto che mai dimenticheremo.

Lo ricordiamo con il suo sorriso sulla sua 500 , con la quale amava girare felice, ed era per lui un vanto e una gioia vedere come tanti turisti e ospiti erano felici per una foto insieme.

Ora va in viaggio in macchina verso il paradiso. Riposa in pace .