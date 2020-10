Positanonews ricorda dolcemente Giovanna Acampora, scomparsa 10 anni fa a causa di un tragico incidente

Positano: sono passati già 10 anni dalla tragedia che ha portato via Giovanna Acampora. Positanonews ricorda il terribile episodio.

Il primo novembre di 10 anni fa Giovanna avrebbe compiuto sedici anni. Un’età che non potra vivere più. Un incidente stradale poco dopo le 20, nella sua Positano, in Costiera amalfitana, le ha stroncato la vita nel pieno della sua giovinezza.

A Laurito, al confine con Praiano, dopo l’hotel San Pietro, dopo la scala che giunge alla spiaggia di Laurito, nei pressi del negozio da Cix, Giovanna è scesa dall’autobus della Flavio Gioia diretto verso Positano in direzione Piano di Sorrento. La ragazza era scesa dall’autobus e si stava recando a casa. Si trovava già nel lato opposto della strada quando da Positano è arrivata una jeep guidata da Salvatore Milano.

Milano non avrebbe visto la ragazza, che si trovava sul suo lato della strada e camminava a piedi, e la ha investita. L’auto, dal riscontro dei carabinieri, la ha colpito dalla parte anteriore destra. Investita, Giovanna avrebbe battuto la testa al suolo dopo l’impatto e perso la vita. Milano non è fuggito, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte decine di persone che pure hanno chiamato carabinieri e soccorsi.

Milano successivamente è stato fermato dai carabinieri per essere sottoposto a controlli. Non si è rifiutato ed è stato sottoposto a test a Castiglione di Ravello per verificare presenze di alcool o stupefacenti con risultati negativi. Milano è risultato pulito, non aveva ingerito alcol ne droga. Sul posto sono giunte le volanti dei carabinieri di Positano e Amalfi, il 118 con la croce rossa. I soccorsi sono stati tempestivi, ma inutili. Giovanna aveva già perso la vita.

Un angelo volato in cielo. Una ragazza dolce e socievole, studiava all’alberghiero di Maiori e aiutava la nonna nel negozio di ceramica a Praiano.

Positanonews ricorda l’episodio con tanta sofferenza, la stessa con la quale abbiamo annunciato questo lutto 10 anni fa. Un lutto che porta dolore per un fiore reciso in maniera così violenta. Dolore nel quale si stringe ancora oggi tutto il paese.