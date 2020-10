Positanonews piange la morte di Pino Scaccia

Ho appena appreso che il Covid ha ucciso un collega che conoscevo poco ma stimavo tanto: PINO SCACCIA. Uno di quelli che consumano le suole delle scarpe, grande inviato del Tg1 sui fronti più caldi della terra. Insomma un giornalista vero, fondatore di Articolo 21, che non ha mai indietreggiato davanti alle difficoltà del suo mestiere fatto con abnegazione e coraggio. E che è sempre stato dalla parte degli ultimi. A me resta il ricordo di una serata a Salerno in cui ci scambiammo qualche riflessione amara … che la terra ti sia lieve