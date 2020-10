Positanonews accusata di fake news, Eco avrebbe detto: “Hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli”. I casi di Covid di Amalfi un fotomontaggio

Positanonews accusata di Fake news, Umberto Eco avrebbe detto “Hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli”. I casi di Covid di Amalfi un fotomontaggio.

Siamo degni di attenzione più di Repubblica ed il Mattino in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ci fa piacere che stanno tutti a leggerci come degli ossessi in cerca di un errore o di uno sbaglio, cercando di placcarci come il giocatore di serie inferiore cercherebbe di fare con un Ronaldo e una volta con Maradona. Solo gli inferiori possono mettersi a perdere tempo ad attaccare sugli errori , e puntarci il dito significa davvero che siamo grandi e che gli altri stanno in affanno, senza nessuna originalità, ci seguono senza avere una identità e una dignità propria. Imitandoci in tutto e per tutto, come delle scimmie dispettose. La storia siamo noi. Parafrasando una nota canzone. Oltre quindici anni fa abbiamo messo in rete il primo giornale online infraprovinciale della Campania, ancora oggi un punto di riferimento per le province di Salerno e Napoli e nel mondo per la Costa d’ Amalfi e di Sorrento. TUTTI GLI ALTRI SONO VENUTI DOPO. Copiando il nostro modello, copiando tutto quello che noi facevamo. Tutti dopo di noi. Abbiamo aperto una strada per la quale ci avrebbero dovuto ringraziare, ma non sono stati capaci non solo di riconoscimento, ma di rispetto per chi gli ha permesso di fatto di esistere.

Le notizie sul Covid , come può capitare, ed è capitato allo stesso De Luca a Vico Equense, possono far cadere in errore, e la tempestività nell’intervenire denota la serietà del giornale. Ma quella di Amalfi non è assolutamente una nostra notizia, è un volgare fotomontaggio di una mente bacata. La diffusione di accuse a una testata giornalistica che fa parte di una società sono diffamazioni che verranno perseguite per legge regolarmente. Come pure la diffusione di fake news, da parte di soggetti non meglio identificati, facendole passare come nostre saranno oggetto di denunce verso ignoti. Inutile dire che le foto che stanno girando di Positanonews che scrive che ad Amalfi ci sono contagi con chiusura di tutti i plessi è un vero e proprio fotomontaggio frutto di uno di queste legioni di imbecilli (Cit. Eco) con imbecilli più imbecilli di lui che commentano e offendono, e pure su questi, per tutelare la società, e non il singolo giornalista, si attiveranno le procedure di legge.