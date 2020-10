Positano, vigili in campo non solo per il covid-19: controlli a tappeto per assicurazioni e revisioni

Positano (Salerno). Controlli dei vigili al setaccio dei cittadini o turisti alla guida nella città verticale. Nonostante l’emergenza estremamente ridotta rispetto al territorio, la perla della costiera vive con il massimo rigore tutto ciò che riguarda le disposizioni regionali e ministeriali in ambito di prevenzione del contagio da covid-19.

I controlli di oggi, però, non si limitano ad assicurare il rispetto delle norme anti-coronavirus. La Polizia Municipale, infatti, è stata attivata anche per controlli a tappeto su assicurazioni e revisioni dei veicoli in circolazione a Positano.

Auguriamo il meglio a loro e tutti i membri delle forze dell’ordine italiane ogni giorno in prima linea con personale sanitario e Protezione Civile.