Ci troviamo a Tordigliano, tra il comune di Piano di Sorrento e Positano (ma di competenza del comune di Vico Equense, ndr). Sulla 163 “amalfitana” che dal paese dei carottesi porta alla città verticale, la pineta che accompagna la statale offre uno scenario unico prima di immergersi nella Diva Costa.

E’ proprio a Tordigliano che abbiamo potuto documentare del crollo di un vegetale, l’ennesimo pino abbattutosi tra le migliaia di erbacce in un luogo potenzialmente paradisiaco. Si tratta del pino principale, il più grande e spettacolare. Il nostro appello è rivolto a chi di competenza per poter salvare un panorama unico e incantevole. Auspichiamo in un intervento delle autorità o delle associazioni ambientaliste.