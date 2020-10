Positano, una pediatra: “Prenotate il prima possibile il vaccino antinfluenzale”

Positano. La pediatra Torino chiede alle mamme di prenotare il prima possibile il vaccino antinfluenzale per i bimbi fino a 6 anni. Sono 2 dosi (a quattro settimane di distanza). “Dobbiamo operare presto, prima che l’influenza arrivi con i primi freddi. Invitate le mamme a telefonare prima possibile per prenotare le dosi. Possono telefonare anche mamme di bimbi di sei anni già compiuti. Il vaccino è gratuito e solo i pediatri di base hanno le dosi Asl per farlo non i privati, né le farmacie“.

La vaccinazione sarà praticata nell’ambulatorio di Positano – si ricorda di portare il libretto vaccinale – previa prenotazione (per prenotazioni chiamare al numero 3319422325 tutti i giorni dalle ore 9 alle 11) nei seguenti giorni:

Venerdì 9 ottobre, Mercoledì 14 ottobre, Venerdì 16 ottobre, Giovedì 22 ottobre, Venerdì 23 ottobre, Lunedì 26 ottobre, Venerdì 30 ottobre. In alternativa, la vaccinazione può essere prenotata al centro vaccinale di Amalfi.