Positano, un altro cittadino risulta positivo al Covid. Salgono a 14 i casi di contagio nella città verticale

Positano. Il Comune, con un post sulla sua pagina Facebook, aggiorna la situazione dei contagi da Covid-19 in città: “Attualmente risultano quattordici persone positive al covid-19. Nella giornata odierna l’Asl ci ha comunicato la positività di un altro cittadino, anch’esso asintomatico e in buono stato di salute. Siamo in attesa di ricevere i risultati dei 73 tamponi effettuati nella giornata di ieri in piazza dei racconti

Invitiamo tutti i cittadini ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di protezione e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, inoltre si raccomanda vivamente di evitare contatti familiari, soprattutto ove ci siano persone fragili ed anziane”.