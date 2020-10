Positano, ufficio turistico per destagionalizzazione. Vespoli: “Grazie a Guida”

Con i nuovi consiglieri stiamo anche pensando di predisporre un ufficio turistico presso il quale possiamo implementare una struttura che possa dare informazioni turistiche anche per la destagionalizzazione.

Queste le dichiarazioni di alcune ore fa da parte del sindaco di Positano, Giuseppe Guida, che assicura nuovi importanti progetti affinché si possa affrontare al meglio il tema destagionalizzazione nella perla della costiera.

A tal proposito abbiamo potuto ascoltare anche le parole del consigliere di maggioranza, Giuseppe Vespoli, noto imprenditore, attivo oltre che in Costiera amalfitana a Capri che ci spiega ” L’ufficio turistico è una cosa a cui tengo in prima persona e credo che riusciremo anche a portare qualche risultato. Non è un risultato mio, ma di tutta l’amministrazione con il sindaco Guida che ce la sta mettendo tutta e sta dando spazio anche ai consiglieri. Io non sono solo ma vengo affiancato anche da Raffaele Casola.”

Davvero una bella iniziativa, in linea con quello che Positanonews ha sempre detto, anche l’associazione Posidonia che ha parlato di iniziative come “Positano Presepe” e che la pro loco locale presieduta da Ornella Amitrano ha lanciato proprio in occasione del lockdown dovuto al Coronavirus Covid-19 .

La Amitrano lanciò la cosa proprio sui maggiori canali nazionali e la pro – loco potrebbe essere uno strumento ideale, come in altre località, vista la scomparsa dell’Azienda di Soggiorno e Turismo

Paradossalmente questo è forse l’anno della destagionalizzazione. Gli italiani non possono viaggiare all’estero, anche solo dalla Campania, da Napoli e Salerno e da Roma, oltre che dal resto d’ Italia, ci saranno dei flussi che potrebbero essere interessanti.

Bene, anzi benissimo, secondo noi, questi primi passi verso la destagionalizzazione. Ovviamente terremo alto sempre il nostro senso critico doverosamente come giornale. Occorre un calendario delle aperture e una promozione di “Positano d’ Inverno, Positano Presepe”, come ci ha detto più volte anche Vito Casola.