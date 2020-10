Positano, Torneo dei Rioni: ci sarà anche una sfida dedicata alle donne

Positano. Al Torneo dei Rioni ci sarà anche una sfida dedicata alle donne. La quinta edizione del torneo, del quale Positanonews sarà media partner, inizierà ai primi di novembre e segnerà i nuovi campioni di Positano, la perla della Costiera Amalfitana.

Quest’anno ad arbitrare ci saranno arbitri federali. La formazione delle squadre verrà fatta nel seguente modo: verrà estratto un capitano per squadra, che con un’asta (come il fantacalcio) formerà la sua squadra. Ogni partita durerà cinquanta minuti, con due tempi da 25 minuti; nella fase finale, in caso di pareggio, si disputeranno direttamente i rigori. Le sostituzioni saranno illimitate.

L’età per partecipare va dai 18 anni (compiuti nell’arco dell’anno) ai 99 anni. Lo scopo del torneo sarà esclusivamente quello di divertirsi “perché divertirsi è l’unica cosa che conta”.