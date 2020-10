Positano, poco fa un TIR è rimasto incastrato al semaforo di Carcarone sulla SS 163, dove vige il restringimento di carreggiata per il lavori al costone roccioso. Sono in corso i tentativi per farlo passare, ma un mezzo tanto grande, proveniente da Positano verso Piano di Sorrento, come è potuto passare per la Costiera ?