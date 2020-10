Positano, costiera amalfitana. Le telecamere di Rai 1 arrivano nella città verticale per riprendere delle scene esterne che verranno trasmesse durante la trasmissione “The Voice Senior” condotta da Antonella Clerici. Il talent andrà in onda dal 13 novembre all’11 dicembre (nella prima serata del venerdì) ed andrà ad incontrare un nuovo target con una versione rinnovata, aprendosi ai concorrenti over 60. Il grande musicista positanese Nello Buongiorno parteciperà al programma ed oggi è il protagonista delle scene registrate in esterna dagli operatori Rai che hanno scelto di riprendere le stradine tipiche di Positano e delle immagini della città dal mare.