Positano. Tamponi a Fornillo, caso dal privato come ad Amalfi. Guida “Sistema da migliorare”

Positano/Praiano, Costiera amalfitana. Questa mattina, presso il Polo ambulatorio di Via Pasitea dalle ore 9:30 alle 12:00, si dovranno effettuare dei tamponi con il “contact tracking” per un caso di positività al coronavirus Covid-19 risultato a un residente da un laboratorio privato, che potrebbe essere confermato o meno dalla ASL. Si parla anche di altri tamponi a dipendenti di struttura non residenti. ” Il problema è il coordinamento fra strutture private e sanitarie e il ruolo dei sindaci che non possono fare e dire nulla finchè non vi è comunicazione ufficiale – dice il primo cittadino Giuseppe Guida -, occorre migliorare il sistema e velocizzare i tempi in modo da contenere il contagio in maniera più efficace.” Analoga vicenda si è verificata ad Amalfi dove per giorni un privato, asintomatico, dopo essersi sottoposto a tampone in laboratorio privato, ha dovuto aspettare per il tampone dell’ASL. Il sindaco Daniele Milano non ha potuto comunicare nulla, e neanche si è potuti intervenire, fino alla conferma dell’ASL. La situazione è comunque molto contenuta a Positano ed il momento è particolarmente difficile per tutti, ma ne usciremo al più presto. Fra Maiori e Minori oggi altri 120 tamponi dopo i casi accertati ieri.