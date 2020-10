Positano tagliata catena e rubata una bici alla Sponda. Il fatto è avvenuto nella cittadina della Costiera amalfitana nel tratto di S.S. 163 Amalfitana che va in direzione Praiano e Amalfi. Un furto strano, denunciato da Giovanni Fucito, a cui va la nostra solidarietà, ma non è il primo ne’ saraà l’ultimo, sopratutto in questo periodo dovuto alla crisi econdomica per il Covid. Si stanno visionando le telecamere per individuare i responsabili, l’altra volta furono presi ad Agerola.