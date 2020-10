Positano, sussidi stagionali: dopo l’intervista di Positanonews al sindaco ne parla anche “La Città”

La giunta comunale di Positano ha approvato alcune importanti misure a sostegno dei lavoratori stagionali che stanno pagando a caro prezzo le conseguenze del Covid, che si sono abbattute sull’intero comparto. La Città Verticale ogni anno ospita centinaia di migliaia di turisti, soprattutto stranieri, che nei mesi scorsi non hanno potuto trascorrere le proprie vacanze nella perla della Costiera Amalfitana a causa dell’emergenza sanitaria.

I tantissimi stagionali della Divina si sono ritrovati in molti casi senza lavoro o hanno potuto svolgere la propria attività solo per poche settimane. Proprio per sostenere questa categoria di cittadini il sindaco di Positano, Giuseppe Guida , ha voluto predisporre un contributo di 300 euro al mese per chi non ha lavorato nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 31 ottobre. Per chi invece ha avuto la possibilità di lavorare nel settore turistico per alcuni mesi, riceverà un contributo proporzionale al periodo nel quale è rimasto forzatamente a casa. Previsto, inoltre, un contributo per gli affitti peri al 50% del canone di locazione fino ad un massimo di 750 euro.

Centinaia di famiglie, quindi, potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale che impegnerà per portare a termine questa operazione buona parte del bilancio. Si tratta di misure molto importanti di sostegno alle categorie più in difficoltà non solo a Positano ma in tutta Italia. «Con tali misure adottate, si intende ribadire in maniera fattiva e tangibile la vicinanza alle famiglie positanesi, sulla base di una consolidata attenzione al territorio e, allo stesso tempo, rafforzare l’impegno da rivolgere alle peculiarità di ogni singolo settore relativo alla vita quotidiana», ha sottolineato il sindaco Guida.