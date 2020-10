Positano. Spiagge affollate in questa prima domenica di ottobre. Dopo qualche giorno di maltempo, il primo weekend del mese di ottobre è cominciato all’insegna delle belle giornate. In molti hanno approfittato del sole e delle buone temperature per recarsi in spiaggia a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in questa prima domenica del nuovo mese. A Positano si ha l’impressione di poter parlare nuovamente di estate.

Considerati i notevoli ritardi a cui è stata sottoposta la stagione estiva del 2020 a causa del covid-19, gli amanti del sole meno cocente hanno scelto proprio la città verticale per respirare aria meno caotica dopo i diversi sold out registrati a luglio e agosto, per una giornata all’insegna del mare e del relax.