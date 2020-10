Positano, SOS Animali in via Boscariello per la campagna di sterilizzaione

Positano sempre più solidale nei confronti degli animali. Un’altra settimana dedicata alla campagna di sterilizzazione “Viviamo Positano” è iniziata e la nostra Cristina in particolar modo è sempre in prima linea per la cattura ed il trasporto dei gatti… noi le siamo immensamente grati!

Per maggiori info

www.positanososanimali.org

E-mail e donazioni PayPal: positanososanimali.odv@gmail.com

Positano SOS Animali

“Non restiamo indifferenti a chi ci ama incondizionatamente”