Positano si prepara al lockdown, da lunedì molte attività chiuderanno dopo il periodo estivo, ma Enjoy aperto anche a pranzo

Positano ( Salerno ) . Positano si prepara al lockdown con la possibilità di gustare panini a pranzo ed a cena. Già da lunedì prossimo molti ristoranti ed alberghi della perla della Costiera amalfitana chiuderanno dopo il periodo estivo dopo il lockdown di fatto imposto da De Luca, in Campania non si potrà andare da una provincia all’altra e Positano vive in inverno in simbiosi con la provincia di Napoli, Piano di Sorrento e la Penisola Sorrentina in particolare. Ad abbassare le serrande molto probabilmente anche alcuni bar, ma ci sarà sempre un presidio alla Chiesa Nuova ai Mulini e alla Spiaggia Grande . Saranno, quindi, davvero poche le attività che resteranno aperte, tra queste qualche albergo e qualche ristorante, ma i servizi saranno comunque assicurati e chi verrà qui in vacanza in questi giorni si godrà davvero un ottobre meraviglioso. Ricordiamo che non è vietato venire a Positano da fuori regione o dall’estero, poiché al momento la chiusura riguarda le province campane e non l’intera regione. In definitiva in base alla recente ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca non sarà possibile spostarsi da una provincia all’altra e, quindi, anche da Positano sarà vietato raggiungere la penisola sorrentina fatti salvi comprovati motivi da specificare nell’autocertificazione. Mentre sarà possibile raggiungere Positano e la costiera amalfitana per chi proviene da un’altra regione o dall’estero, quindi sostanzialmente resta aperto ancora lo spiraglio del turismo.