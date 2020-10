Positano. Primo giorno di lockdown parziale ore 23 : il bar Internazionale chiude prima, rimane aperto il Grottino. La perla della Costiera amalfitana si attiene scrupolosamente alle nuove norme del Governo Conte e della Regione Campania di De Luca. Al bar nessuno dopo le 21 e alle 23 lo abbiamo visto chiuso. Il ristorante il Grottino prima delle 23 ha fatto entrare gli ultimi clienti , accogliendoli, come sempre, con professionalità e in un ambiente confortevole. Positano e la costa d’ Amalfi rimangono luoghi virtuosi per il coronavirus covid – 19, qui i casi si possono contare nel complesso con le dita di una sola mano e sono contenuti, in tutta la Costiera amalfitana siamo a una decina di casi. Nelle scuole nessun caso e tutto è rimasto aperto senza ulteriori ordinanze dei sindaci restrittive. Unico problema sembra essere il trasporto pubblico sollevato dal sindaco Andrea Reale per le scuole. In questa ottica riesce anche difficile organizzare la destagionalizzazione, possiamo dire che, a grandi linee, a Positano fino a Capodanno si troveranno sempre alberghi e ristoranti aperti, in sicurezza e con il rispetto del protocollo, poi si vedrà..