Positano-Praiano, Istituto “L. Porzio”: al via la distribuzione delle mascherine agli alunni

Positano – Praiano (Salerno), al via la distribuzione delle mascherine monouso destinate agli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano.

Al fine di evitare assembramenti, un solo rappresentante per classe (o, in assenza, un genitore per classe) è autorizzato a ritirare, all’ingresso dei plessi, i seguenti quantitativi di mascherine, da distribuire poi ai genitori:

1 scatola per alunno da n. 40 mascherine monouso: classi I, II e III scuola sec. I grado;

1 busta per alunno da n. 10 mascherine monouso: alunni delle classi I, II, III, IV e V scuola primaria.

I consegnatari firmeranno un apposito registro per il ritiro e l’impegno alla distribuzione ai genitori del

materiale ricevuto.