Positano-Praiano: da lunedì riaprono le scuole dell’infanzia

Positano – Praiano (Salerno). La Dirigente Scolastica dell’Istituto “Lucantonio Porzio”, vista l’ Ordinanza n. 80 del 16 ottobre 2020 della Giunta Regionale della Campani, dispone – come da la ripresa dell’attività didattica in presenza in tutti i plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto, a partire da lunedì, 19 ottobre 2020.

L’Unità di Crisi Regionale della Campania, infatti, a integrazione dell’Ordinanza n.79, su richiesta dei Sindaci pervenuta all’Unità di Crisi attraverso l’ANCI, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, comunica che da oggi, sabato 17 ottobre, è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0- 6 anni.