Positano, piove pietrame sulla statale 163 “amalfitana” tra il bivio per Montepertuso e la garitta. Il materiale piombato al costone che sovrasta la strada non ha creato particolari danni a persone o cose, se non alle vetture parcheggiate lungo la statale.

Sul posto il consigliere Giuseppe Milano e gli addetti per mettere in sicurezza la carreggiata invasa dal materiale roccioso.