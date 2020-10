Positano, persa una somma di denaro tra Piazza Mulini e Punta Reginella. Un appello per ritrovarla

Positano. Nella serata di ieri una persona ha perso dei soldi nel tratto da Piazza Mulini a Punta Reginella. La somma di denaro smarrita è di 300 euro, una cifra molto importante per chi li ha persi. Per la precisione il proprietario della somma di denaro, che custodiva nella tasca dei pantaloni, era in Piazza Mulini e da lì è sceso verso la spiaggia per poi salire la Scalinatella fino a raggiungere Punta Reginella.

Ci auguriamo che chiunque abbia ritrovato quei soldi possa restituirli al legittimo proprietario rivolgendosi anche a noi di Positanonews che provvederemo a mettere in contatto i diretti interessati.