Positano. Per domani chiuse le “frontiere” con la provincia di Napoli, ma siamo ottimisti. Il punto del Direttore.

Servirà l’autocertificazione per spostarsi da una provincia all’altra come ha stabilito il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Per la perla della Costiera amalfitana è come un lockdown. Ma cerchiamo di essere ottimisti, qui il contagio per il coronavirus covid-19 è molto contenuto, ma siamo in piena ondata quindi attenzione, abbiamo avuto un’estate discreta rispetto alle previsioni ed altri.

Siamo circondati da bellezze fra mare e montagna, abbiamo la più grande provincia d’ Italia da girare se vogliamo da Contursi Terme al Cilento, come ci ha detto Salvatore Russo ieri sera chiacchierando al Grottino: “Di positivo ci deve essere solo il pensiero” questo deve essere il nostro motto. Passerà l’inverno e tornerà l’estate, intanto godiamoci il nostro paese e la provincia in sicurezza.