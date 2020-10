Positano. Oggi il dog trekking a Santa Maria del Castello organizzato da AniaLife. Questa mattina, alle ore 9.00, ha preso il via la bellissima iniziativa organizzata da AniaLife: il dog trekking, esperienza magica sia per gli uomini che per i loro amici a quattro zampe, lungo i sentieri che portano a Santa Maria del Castello.

Dopo il meeting point al parcheggio dell’agriturismo Le Ginestre, si è partiti all’avventura rispettando tutte le normative anti Covid: oltre al fondamentale abbigliamento comodo ed a strati ed all’attrezzatura per i cani, è stato necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale tra i gruppi familiari.

Al rientro dalla passeggiata, tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di prendere parte ad un incontro di rilassamenti guidato e di pranzare all’agriturismo!