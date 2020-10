Positano, non serve la corsa ai tamponi! Si attenda l’esito Asl

Positano (Salerno). La notizia di questa mattina del caso di covid-19 riscontrato nella città verticale ha scosso tutti i cittadini, in particolar modo i genitori dei più piccoli. Cresce l’ansia e la fibrillazione, dunque in molti stanno tentando di mettersi in contatto con i laboratori per effettuare il tampone privatamente.

Invitiamo questa enorme fetta di cittadini allarmati a non perdere la calma ed attendere l’esito dell’Asl dopo i test di questa mattina al Polo Ambulatorio, senza fare alcuna corsa al tampone. Nessuna ansia, siamo costantemente in contatto con il sindaco Giuseppe Guida per seguire l’evolversi della vicenda.

Alcune ore fa, ricordiamo, sono stati effettuati i tamponi ai cittadini che rientravano nel contact tracing del cittadini risultato positivo al coronavirus in seguito ad un test in laboratorio privato.