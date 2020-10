Positano. Non arrivano le tessere sanitarie, accuse alla società. Alcune mamme di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, hanno esposto a Positanonews una problematica: tutti i positanesi con le tessere sanitarie scadute non l’anno ancora ricevute. Dicono, infatti, che c’è un disservizio da parte di una posta privata, che non consegna le tessere.

Siamo certi che la società sia seria, ma, intanto, i positanesi sono in attesa.