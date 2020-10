Positano. L’opposizione invia una lettera al sindaco per la situazione Coronavirus.

Il gruppo consiliare di opposizione “Su Per Positano”, nell’intento di farsi portavoce dei cittadini che in questi giorni hanno espresso le loro preoccupazioni per la situazione in evoluzione dei contagi nel nostro paese, ha inviato al Sindaco Giuseppe Guida, una lettera per segnalare la richiesta di maggiore chiarezza nella comunicazione oltre che di un’attenta programmazione dei tamponi.

In un momento tanto delicato è necessario fare squadra ed unire le forze per rispondere alle apprensioni dei cittadini.

Facciamo la nostra parte.