Positano, l’opposizione dopo il consiglio comunale: “Manca assessore alla sanità”

Anche chi approccia distrattamente al mondo delle istituzioni percepisce subito la differenza di ruoli tra Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale. Il Sindaco , come capo dell’ente, ne è responsabile e lo rappresenta. Convoca e presiede la Giunta e, nel caso specifico di Positano, presiede anche il Consiglio. Ha inoltre il potere di nominare e revocare gli Assessori. La Giunta è composta dagli Assessori che portano avanti le materie principali dell’amministrazione, con la possibilità di fare atti e rappresentare l’ente in riunioni di ambito. Al Consiglio Comunale spettano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. I Consiglieri Comunali quindi, sono delegati a compiti propositivi e di consulenza, con espresso divieto di partecipare alle sedute di Giunta – spiegano i membri dell’opposizione.

Leggendo i nomi e soprattutto le deleghe, salta all’occhio l’assenza di fondamentali deleghe assessorili. Francamente non comprendiamo questa scelta e vi spiegheremo i motivi nel prossimo post – queste le frasi conclusive di un primo post con il quale il gruppo di minoranza aveva già espresso il suo dissenso in merito alle nuove delegazioni .

Positano (Salerno). Si è tenuto ieri, mercoledì 30 settembre, il primo consiglio comunale con il neo sindaco Giuseppe Guida in rappresentanza della città verticale, dopo il successo ottenuto alle ultime elezioni amministrative contro Gabriella Guida.

Leggendo le deleghe della nuova Giunta, salta all’occhio l’assenza di fondamentali deleghe assessorili.

La SANITÀ, materia di grande interesse soprattutto in periodo di emergenza sanitaria, è del tutto assente.

Altre deleghe importanti, quali la PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, le ATTIVITÀ PRODUTTIVE e il TURISMO sono state assegnate ai Consiglieri.

Se il Consigliere Comunale non può avere poteri uguali a quelli degli assessori, se non può avere poteri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi, riteniamo sia inopportuno dequalificare materie di tale rilevanza a deleghe consiliari, in quanto non se ne garantisce la giusta rappresentanza – concludono i membri della lista capitanata da Gabriella Guida.