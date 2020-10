Positano – Liparlati, parcheggio e ascensore al cimitero: aggiornamenti dai lavori

Positano (Salerno). Proseguono i lavori a Liparlati da parte della ditta Gemar per la realizzazione di due importanti novità per il Cimitero. Si tratta di un progetto quanto mai importante per la città verticale che donerà ai suoi abitanti anche un parcheggio da circa 120 posti.

Dopo l’intervento di demolizione della parete rocciosa, tramite esplosivi non esplodenti di grande innovazione, ora si prosegue con gli interventi di scavo nella roccia, giunti ormai a buon punto.

Si continua, intanto, anche la realizzazione dello scavo per l’ascensore che collegherà via Marcoli e via Liparlati per circa 70 metri di profondità. Il progetto contribuirà al soddisfacimento delle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche e prevede una totale copertura di terrazzamenti alberati tranne i primi livelli a quota strada. Il parcheggio dovrebbe essere per metà di proprietà pubblica e per la restante metà privato.