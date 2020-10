Positano, le parole del sindaco Guida: “Si parla di altri 7 presunti contagiati. Ciò porterebbe il totale a 14”

Positano. Nuova diretta del sindaco Giuseppe Guida che rassicura i suoi cittadini. “Responsabilità e solidarietà: sono i valori che appartengono alla nostra comunità e sono fondamentali in questo momento“, sostiene il primo cittadino della perla della Costiera amalfitana.

I dati ufficiali di ieri 27 ottobre: 7 è il numero complessivo dei contagiati. Il sindaco parla però di altri 7 presunti contagiati. Sono dati non ancora confermati.

“Comprendo come il panico possa incidere psicologicamente, ma abbiamo bisogno di lucidità e razionalità per contenere gli effetti di questa pandemia. L’altissima quota di asintomatici rende l’emergenza sanitaria meno drammatica, ma comporta una difficoltà nella tracciabilità dei contagi. Allo stesso modo, la possibile asintomaticità potrebbe contagiare i nostri familiari più anziani e i nostri cari con difese immunitarie più basse, per cui mascherine, distanziamento, pulizia frequente delle mani e spostamenti responsabili sono le nostre uniche armi vincenti”.

“Nessuna caccia all’untore: pensiamo a come poter aiutare i nostri concittadini che risultano positivi a vivere il proprio isolamento nella maniera più serena possibile cercando di aiutarli per tutte le difficoltà che l’isolamento porta con sé, dall’approvvigionamento alimentare ad una semplice parola di conforto!!