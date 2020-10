Positano. La testimonianza di un cittadino: “L’info Covid è necessario”.

Premesso che la libertà di pensiero e di azione è fondamentale per ognuno di noi, oltre alle ben note indicazioni nazionali, regionali, locali ecc. suggerirei a chi avverte sintomi strani riguardanti il Covid, di informare subito i medici, le autorità e non solo. Al fine di ridurre i danni, gridarlo pure alle persone care, agli amici, ai conoscenti, ai concittadini. Io senza vergognarmi, dovesse capitarmi, chiederei di far suonare le campane, le sirene e quanto occorre per mettere in guardia tutti gli altri. Bando alla vergogna, alla privacy, al galateo è un’emergenza e va trattata come tale. L’informazione in questi casi è vitale, capisco chi si secca di trasmettere angosce o mostrarsi sofferente ma qui però si tratta di unirsi per combattere un nemico invisibile. E poi, io rispetto tutti i pareri soprattutto quelli che non condivido e fra questi, il rifiuto di segnalare di aver avuto un incidente, un malanno, una patologia o addirittura, il nascondere la scomparsa di una persona senza neppure un manifesto negando così un fiore, un saluto o una preghiera perché non sapevi. Voglio augurarmi che questa mia considerazione aiuti a combattere questa pandemia specialmente nella mia Positano. Ottime cose!!! Peppe Concord