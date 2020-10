Positano. La Pro Loco chiama a raccolta la costiera amalfitana. Amitrano “Tutti insieme per destagionalizzare”

Positano ( Salerno ) . La Pro Loco chiama a raccolta la costiera amalfitana. Amitrano “Tutti insieme per destagionalizzare” . La proposta è partita da Positano per la Costia d’ Amalfi e si aspettano reazioni . Tra smentite, allarmismi e fake news, la questione Coronavirus Covid – 19 ha inciso in maniera significativa sul turismo in tutta Italia. La Campania è la regione che ha maggiormente risentito della crisi economica, visto che il turismo rappresenta un settore trainante dell’economia.

Ovviamente anche in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina sono stati evidenti gli strascichi.

In questa ottica è interessante la proposta del presidente della Pro Loco Positano, Ornella Amitrano: “I Comuni lavorino insieme con l’obiettivo di destagionalizzare -ha dichiarato in esclusiva a Positanonews- Da Amalfi a Sorrento, tutti uniti con quest’obiettivo.

Non bisogna stare con le mani in mano e aspettare un aiuto dello Stato: dobbiamo attivarci in questi mesi per creare eventi, manifestazioni, magari allungare il periodo “natalizio” con altre manifestazioni. Importante è fare rete dalla Costiera Amalfitana alla Penisola Sorrentina: reagire a questo momento e puntare alla destagionalizzazione”.

Una proposta che bisogna raccogliere e subito. Non arriveranno turisti dall’estero, ma neanche gli italiani potranno andare all’estero!

Per questo bisogna puntare a far vivere il territorio ora più che mai c’è la possibilità di destagionalizzare .

Speriamo che questa proposta lanciata con forza da Positanonews venga accolta dal circondario da Ravello ad Amalfi, Praiano a Cetara.