Positano. La bici in spiaggia a Fornillo dopo 500 scale, la foto diventa virale. Sono arrivati in camper dalla Germania in Costiera amalfitana. Non entrano nei centri del paese, ma lasciano lontano dai luoghi abitati il camper ed inforcano la bici. Sono partiti dal confine con Tordigliano di Vico Equense e Piano di Sorrento poi scesi dalla Garitta con le bici e dopo oltre 500 scale arrivati sulla spiaggia di Fornillo. Un’immagine piacevole che sa di libertà , una curiosità per distrarci da questo maledetto virus, basta col Covid , usciamo e respiriamo, in sicurezza , ma serenità