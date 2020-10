Positano, la bellezza della notte diventa magia nelle foto di Giuseppe Di Martino

Positano di sera, un po’ solitaria ed avvolta dall’aria che comincia ad essere tipicamente autunnale, diventa uno spettacolo di rara bellezza da ammirare in silenzio. Le foto che ci regala Giuseppe Di Martino immortalano la piramide di case che termina sulla Spiaggia Grande in una miriade di luci che rendono il panorama una cartolina che sembra uscita quasi dal passato, di una bellezza sussurrata e dolce. Ma i suoi scatti in bianco e nero sono di una suggestione unica, il fascino delle foto in bianco e nero è sicuramente senza tempo e regala una magia diversa a ciò che viene eternizzato in un clic. Che dire? La notte di Positano con i mille colori è uno spettacolo, ma gli scorci di Positano in bianco e nero sono pura arte.