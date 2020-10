Positano, costiera amalfitana. Inizia il percorso di preparazione al Sacramento della Confermazione, così come comunicato sulla pagina Facebook della Parrocchia Santa Maria Assunta dal parroco Don Danilo Mansi.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 19.00 in parrocchia per conoscersi ed iniziare insieme questa nuova avventura. Gli incontri sono aperti a tutti i giovani a partire dal primo anno di scuola media superiore.