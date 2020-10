Positano incorniciata da un bellissimo arcobaleno. Gli scatti di Giuseppe Di Martino

Positano, costiera amalfitana. Il pomeriggio di oggi ha visto il cielo incupirsi per poi bagnare di pioggia la città verticale in un clima tipicamente autunnale. Ma dopo gli scrosci di acqua, nonostante il cielo ancora coperto a tratti da nuvole, è tornato a far capolino un raggio di sole che ha regalato la visione di uno splendido arcobaleno che, partendo dal mare, ha incorniciato nel suo arco di colori il profilo di Positano. Quasi un abbraccio magico in una luce soffusa e calda. Uno spettacolo meraviglioso della natura catturando con la maestria e bravura di sempre dal fotografo ed amico Giuseppe Di Martino. Siamo felici di condividere i suoi scatti con i nostri lettori.