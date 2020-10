Positano: incontro con lo scrittore Raffaele La Capria

Positano, incontro dall’elevato spessore culturale durante questo pomeriggio del primo ottobre nella città verticale. La redazione di Positanonews ha avuto l’onore di conoscere Raffaele La Capria. Scrittore, sceneggiatore e traduttore italiano. La Capria è lo scrittore italiano più importante in vita e fra i più importanti al mondo. Nella sua carriera ha pubblicato oltre venti libri. Ha esordito con il romanzo Un giorno d’impazienza nel 1952. Il suo secondo libro, Ferito a morte, è uscito quasi dieci anni dopo, nel 1961, ha vinto il Premio Strega ed è il suo romanzo più noto.

Dopo essersi laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 1947 e dopo aver soggiornato in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, nel 1950 si è trasferito a Roma. Nel 1957 ha frequentato a Harvard l’International Seminar of Literature.

Collabora alle pagine culturali del Corriere della Sera: Dal 1990 è condirettore della rivista letteraria Nuovi Argomenti. È autore di radiodrammi per la Rai. È stato anche co-sceneggiatore di molti film di Francesco Rosi, tra i quali Le mani sulla città (1963) e Uomini contro (1970) e ha collaborato con Lina Wertmüller alla sceneggiatura del film Ferdinando e Carolina.

Nel 1961 vinse il Premio Strega per Ferito a morte. Nel settembre del 2001 ha ricevuto il Premio Campiello alla carriera e nel 2002 gli viene assegnato il Premio Chiara, sempre alla carriera. Nel 2005 vinse il Premio Viareggio per la raccolta L’estro quotidiano. Nel 2011 gli è stato assegnato il premio Alabarda d’oro alla carriera per la letteratura; nel 2012 il Premio Brancati. È stato sposato con l’attrice Ilaria Occhini, deceduta il 20 luglio 2019.