Positano, incidente stradale a Laurito. Donna alla guida di un ciclomotore viene urtata dallo specchietto di un’auto rovinando al suolo

Positano , Costiera amalfitana ( Salerno ) . Nella prima serata di oggi si è verificato un incidente stradale sulla SS 163 a Laurito verso Praiano. Una donna, mentre percorreva la Statale Amalfitana alla guida di un ciclomotore, giunta all’altezza della curva di Laurito è rovinata a terra dopo che il proprio ciclomotore è stato urtato dallo specchietto di un’autovettura in transito. La donna, a causa dell’impatto, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo e riportando delle ferite alla gamba. Soccorsa dal 118 ha ricevuto le prime cure presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello. L’uomo che era alla guida dell’autovettura non si è fermato per prestare soccorso poiché non si è accorto nemmeno che la ragazza era caduta al suolo unitamente allo scooter ed ha proseguito senza scappare come hanno verificato i carabinieri di Positao La dinamica dell’incidente sarà comunque ricostruita dalle Forze dell’Ordine.