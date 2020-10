Positano, in corso le verifiche dell’Asl per ricostruire la catena dei soggetti risultati positivi al Covid-19

Positano. Il sindaco Giuseppe Guida e e l’Amministrazione Comunale, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, avvisano tutti i cittadini che “Sono in corso le verifiche dell’Asl per ricostituire la catena dei contatti delle persone risultate positive al covid-19 nel nostro paese; la situazione quindi è in costante evoluzione.

Così come da disposizioni dell’ultimo Dpcm, si raccomanda vivamente di evitare spostamenti non necessari e nel caso, di adottare tutte le precauzioni ed il rispetto delle regole che ben conosciamo.

Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini, ad evitare allarmismi che in questo momento potrebbero generare solo inutili situazioni di confusione. Raccomandiamo ai soggetti posti in isolamento fiduciario di non abbandonare il proprio domicilio, rispettando la quarantena.

L’amministrazione comunale è vicina a tutti i cittadini in questi momenti così difficili per il nostro paese. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale”.