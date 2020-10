Positano in attesa dei tamponi, sono sette i contagiati. Il post virale di Paola Fusco “Non è vergognoso avere il Covid, è vergognoso dimenticare di essere umani” . La nostra riflessione mattutina con i concittadini positanesi non vuole essere legata ai numeri, che, non dimentichiamolo mai, esprimono persone e famiglie che soffrono, alle quali siamo vicini con il cuore e li abbracciamo virtualmente mettendoci a disposizione per qualsiasi cosa da parte nostra. Facciamo il punto della situazione. Positano è già in lockdown grazie al divieto di spostamento inter provinciale di fatto, visto che la vita sociale ed economica si svolge prevalentemente nel versante napoletano, hanno chiuso, giustamente, quasi tutti, ma c’è sempre qualche ristorante, bar e albergo che accoglie ancora turisti che sono comunque felici di trovarsi in un posto così bello , come abbiamo fatto vedere con le nostre interviste. Ma ora al centro di tutto va il problema sanitario. C’è preoccupazione nella perla della Costiera amalfitana, dopo essere usciti miracolosamente indenni finora dalla pandemia di coronavirus covid-19. E’ uscito un altro contagiato, oltre ai sei già dichiarati, e si è in attesa dei tamponi. Il sindaco di Sorrento Coppola ha denunciato i problemi di comunicazione con l’ASL, ma da Napoli a Salerno le cose non cambiano “Devo aspettare le comunicazioni ufficiali”, ha detto il sindaco Giuseppe Guida. Ed è così , le opposizioni incalzano, ma ovunque è caos. Pensiamo a Maiori e Minori dove vi sono focolai, oppure alla Penisola sorrentina, come ci si organizza in questa situazione “Siamo continuamente al lavoro per il tracciamento dei contatti e chiedere tamponi all’ASL, siamo stati tutta la domenica al comune e continuiamo a lavorare per questo sotto la guida del sindaco”, dice l’assessore Raffaele Guarracino . “Gli isolati e in quarantena sono stati segnalati puntualmente ai carabinieri e alla polizia municipale, in questo momento tutti i nostri sforzi sono rivolti verso la soluzione della situazione sanitaria, il problema sono i tempi dei tamponi troppo lunghi e non solo quelli pubblici, pure i privati non reggono” . Vorremmo comunque sottolineare che a Positano non c’è nessun focolaio, è una situazione normale, purtroppo, in Italia e in Campania siamo in piena seconda ondata, come si dice in termine giornalistico non so con quale valenza scientifica, ma siamo nella media, anche SOTTO la media . Qui ci conosciamo tutti quindi si sanno nomi e cognomi . Questa mattina ci hanno colpiti molti post di cittadini fra chi giustamente chiede che si autodenuncino i contatti, chi ci segnala feste nei ristoranti, è un momento difficile. Preferiamo riprendere il post che, a sua volta ha ripreso, ha pubblicato Paola Fusco ” Non è una vergogna avere il Covid, è vergognoso infangare, è vergognoso inventare, è vergognoso non aiutare chi è in quarantena, è vergognoso sparlare del contagiato con tutti come forma di inciucio, è vergognoso pensare di essere immuni, è vergognoso calunniare sui bambini contagiati…. ma avere il Covid non è una vergogna!!! È vergognoso dimenticare di essere umani. Un abbraccio a chiunque si trovi in questa situazione in modo grave o meno grave o chi semplicemente è in quarantena spieghiamolo agli ignoranti” Foto di Paola Fusco.