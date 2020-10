Positano, il tecnico informatico e cartografo Nino Buonocore ai microfoni di Revolution Web Station per parlare del suo lavoro

Positano. Il cartografo e tecnico informatico Nino Buonocore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di #RWS (Revolution Web Station) per parlare del suo lavoro come esperto Web Designer. Nino ha descritto quando è nata la passione per questo tipo di attività che lo ha portato ad oggi a realizzare con maestria e professionalità diversi progetti, tra i quali siti web ed applicazioni per società ed attività commerciali. Vi invitiamo, quindi, ad ascoltare le sue parole alla radio cliccando CLICCANDO QUI ed a visitare il suo sito web http://www.ninobuonocore.net/