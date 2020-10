Positano, il sindaco Guida: “Tutti i positivi sono collegati a cluster già individuati”

Costiera amalfitana-Penisola Sorrentina. La prima personalità a intervenire durante il TG di questa sera di Positanonews Speciale Covid è il sindaco di Positano Giuseppe Guida, che poche ora fa ha comunicato che il totale dei positivi nella sua città ammonta a 30.

“30 è un numero importante. Dal primo momento in cui si sono accertati dei casi abbiamo lavorato insieme all’Asl per tracciare la rete dei contatti. Questo ci ha portato ad effettuare circa 73 tamponi. Di questi 73, solo 7 sono risultati positivi. A questi 7 si sono aggiunte altre 8 persone che hanno effettuato test in laboratorio privato”.

“Tutti i contagiati sono collegati a cluster che abbiamo già individuato”, ha specificato il sindaco.