Positano, il sindaco Guida: “In arrivo sussidi alle famiglie e novità destagionalizzazione”

Positano (Salerno). Ci troviamo presso gli uffici comunali per intervistare in esclusiva il primo cittadino Giuseppe Guida, giunto ormai alle sue prime due settimane di amministrazione della città verticale dopo il successo conseguito alle elezioni comunali e il passaggio di testimone da parte dell’ex sindaco Michele De Lucia.

Guida apre a importanti novità in arrivo in ambito scolastico, per la quale sta già mettendo in atto – dopo la giunta di ieri – interventi economici per garantire sussidi alle famiglie alle prese dell’acquisto dei libri di testo, sia per studenti di scuole medie che superiori: Questa è una manovra che si va ad aggiungere al contributo che normalmente ogni anno mette a disposizione la Regione Campania – ha detto Guida. Noi abbiamo voluto integrare questa cifra con ulteriori aiuti e una cifra da 20 mila euro, ovvero fondi comunali destinati all’acquisto dei libri di testo per i nostri studenti. A breve l’ufficio predisporrà un bando in cui ci saranno dei criteri per poter accedere a questa misura di aiuto.

Insieme a questo intervento avevamo già previsto una manovra economica da 250 mila euro con la quale avevamo fatto una serie di iniziative previste per giugno – ha aggiunto.

Il sindaco, poi, rivela un progetto del quale si è discusso negli ultimi tempi con il consiglio comunale in merito alla destagionalizzazione e un nuovissimo ufficio turistico: Con i nuovi consiglieri stiamo anche pensando di predisporre, negli ex locali delle aziende, un ufficio turistico presso il quale possiamo implementare una struttura che possa dare informazioni turistiche anche per la destagionalizzazione.

Tornando in tema scuola, invece, il sindaco anticipa sulla riapertura della mensa: Abbiamo appena fatto una riunione con i responsabili della mensa e con l’assessore all’istruzione Antonino Di Leva. Anche lì stiamo predisponendo il tutto per riaprire la mensa probabilmente per fine ottobre o inizio novembre.